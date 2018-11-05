В Красноярске морж получил переохлаждение, купаясь в Енисее

СЕГОДНЯ 10:44 2018-11-05T12:28:40+03:00

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Красноярский морж получил переохлаждение, когда участвовал в заплыве по Енисею. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в КГКУ «Спасатель». Случилось это накануне 4 ноября. В честь Дня народного единства любители зимнего плавания решили устроить заплыв в Енисее. Расстояние составляло два километра – от места, где базируется клуб «Енисейские моржи» (Судостроительная, 117 а) до места на острове Отдыха у Коммунального моста, где собираются участники клуба «Криофил».

Во время заплыва безопасность красноярских экстремалов обеспечивали спасатели. Именно они заметили, что что-то пошло не так: одному из участников стало плохо. Его подхватили, вытащили из воды в катер, оказали первую медицинскую помощь. Оказалось, что мужчина получил переохлаждение. Немного не подрасчитал свои силы. Его доставили на берег, посоветовали пройти полное медицинское обследования.