2018-11-05T10:25:07+03:00
Происшествия

В Красноярске из-за самодеятельности неизвестной организации без электричества остались Академгородок и Удачный

Энергетики оперативно устранили повреждение кабеля
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске из-за самодеятельности неизвестной организации без электричества остались Академгородок и УдачныйВ Красноярске из-за самодеятельности неизвестной организации без электричества остались Академгородок и УдачныйФото: Мария ЛЕНЦ
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Сегодня, 5 ноября, около 10.15 утра без электроэнергии остались два микрорайона КрасноярскаАкадемгородок и Удачный. Отключение тут же отразилось на диспетчерском пункте «Красноярскэнерго». На место срочно выехали аварийные бригады. И там выяснилось, что виновником ЧП стала некая сторонняя организация. Видимо, решила поработать в выходной день. Рабочие спецтехникой стали рыть траншею, зацепили кабельную линию и повредили ее.

В пресс-службе МРСК Сибири «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что бригады «Красноярскэнерго» оперативно приступили к устранению последствий происшествия. Чтобы не оставлять без электроэнергии школу-интернат №9, в котором живут дети с ограничением слуха, туда доставили две передвижные дизель-генераторные установки. Электроснабжение в домах жителей Удачного появилось уже в 11 часов, спустя час – и в Академгородке.

Напомним телефон горячей линии, по которой жители Красноярска в любой момент могут сигнализировать о возникших проблемах: 8-800-1000-380 (звонок бесплатный).

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