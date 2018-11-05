Красноярские спасатели обеспечат безопасность на объектах Универсиады

СЕГОДНЯ 07:20 2018-11-05T07:36:42+03:00

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Сотрудники КГКУ «Спасатель» примут участие в обеспечение безопасности на предстоящей Универсиаде. Об этом на прошлой неделе говорили в комитете по безопасности и защите граждан Заксобрания края. Специалисты «Спаситель», а это 36 человек, сертифицированы на оказание первичной медицинской помощи, а подразделение оснащено всем необходимым для эвакуации пострадавших.

По предварительной информации, в Красноярск приедут более 3 тысяч участников, свыше 200 тысяч зрителей и 5 тысяч волонтеров. Соревнования будут проводиться на 11 спортивных объектах. Поэтому очень важно, чтобы Универсиада прошла на высоком уровне без всяких эксцессов и чрезвычайных ситуаций.

Директор учреждения Александр Кобец доложил, что период проведения игр КГКУ «Спасатель» будет обеспечивать безопасность на трех объектах Универсиады: в фанпарке «Бобровый лог», на многофункциональном комплексе «Академия биатлона» и на спортивном тренировочном комплексе «Академия зимних видов спорта».

28 спасателей из красноярского и дивногорского поисково-спасательных отрядов уже прошли обучение оказанию первой помощи в КГБУ «Медицина катастроф», до начала Универсиады планируется обучить еще 14 человек.