2018-11-05T05:47:58+03:00
Спорт

Красноярские борцы на турнире Бувайсара Сайтиева завоевали 11 медалей

Зрелищные состязания уже завершились
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярские борцы на турнире Бувайсара Сайтиева завоевали 11 медалей. Фото: сайт правительства Красноярского краяКрасноярские борцы на турнире Бувайсара Сайтиева завоевали 11 медалей. Фото: сайт правительства Красноярского края
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Красноярские борцы на турнире на призы трехкратного чемпиона Олимпийских игр Бувайсара Сайтиева завоевали 11 медалей. XIV Международный юношеский турнир проходил 3 и 4 ноября в крытом футбольном манеже «Футбол-Арена Енисей». На него съехались 255 спортсменов из Казахстана, Таджикистана, Грузии, Киргизии и 13 регионов России.

В поединках за призовые места боролись 12 представителей Красноярского края – из Красноярска, Назарово, Ачинска. По итогам турнира спортсмены Красноярского края завоевали 3 золотых медали, 2 серебряных и 6 бронзовых. Открыл счет победам 14-летний спортсмен из Назарово Даниил Боднар в категории 44 кг. Он был признан лучшим борцом турнира. Также победителями турнира стали Армен Сумарлян (68 кг) и Данила Малеев (75 кг).

В общем зачете больше всех медалей завоевали именно красноярцы. 7 медалей у борцов из Тувы и 4 медали уехали в Бурятию.

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