2018-11-05T05:32:19+03:00
Общество

В Красноярске жильцы дома через суд закрыли фермерский магазин

Предприниматель развел в помещении тараканов и мышей
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске жильцы дома через суд закрыли фермерский магазинВ Красноярске жильцы дома через суд закрыли фермерский магазинФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске жильцы дома на улице Аэровокзальной через суд добились закрытия фермерского магазина, который размещался на первом этаже. Причина – нарушение санитарных норм и правил.

Изначально нежилое помещение предназначалось под магазин строительных материалов. Против него жильцы не возражали. Но потом в 2012 годе частный предприниматель открыл там магазин фермерских продуктов. И началось: дом наполнился постоянным шумом от работающих холодильников и вентиляции, неприятными запахами, особенно летом. Разгрузка привезенной продукции из машин проводилась прямо во дворе. В довершение ко всему в доме появились тараканы и мыши, которые территорией магазина не ограничились и стали расползаться по всему дому.

В конце концов, терпение у людей закончилось. И раз хозяин магазина не захотел навести у себя порядок, жильцы отправились в суд. Экспертная комиссия и в самом деле нашла в магазине массу нарушений. Поэтому сначала районный, а затем и краевой суд постановили: торговую точку закрыть.

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