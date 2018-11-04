Конфликт со стрельбой на трассе под Красноярском закончился уголовным делом

СЕГОДНЯ 17:27 2018-11-04T17:27:55+03:00

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Конфликт между двумя водителями на трассе «Верхняя – Бирюса – Зеледеево – Ибрюль» окончился стрельбой и уголовным делом. Напомним, между двумя мужчинами (одному 23 года, другому - 53) накануне случилась драка, после которой 53-летний водитель выхватил травматический пистолет и дважды выстрелил в оппонента. Видео попало в соцсети.

Конфликт на трассе под Красноярском.Видео: "ЧП-Красноярск"

На кадрах видно, как 53-летний водитель оскорбляет и провоцирует молодого человека. Помимо матов на мужчину сыпятся пощечины.

- На колени! – командует 53-летний водитель с «травматом».

Молодой человек, видимо, растерян, он только и может ответить невнятное:

- В смысле?..

В итоге, после очередного оскорбления парень не выдерживает и бьет оппонента в лицо кулаком. Затем оба мужчины падают и газдаются два выстрела.

В ГУ МВД по Красноярскому краю рассказали, что машины ехали в попутном направлении, в Хакасию. После инцидента пострадавший молодой человек обратился за помощью в полицию. На стрелка завели уголовное дело, мужчина арестован. Оказалось, что у него имелось разрешение на хранение и ношение травматического оружия.