2018-11-04T16:07:07+03:00
Общество

В Красноярске на следующей неделе будет тепло и снежно

... но ночные температуры все увереннее понижаются
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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К следующим выходным похолодаетК следующим выходным похолодаетФото: Мария ЛЕНЦ
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Следующая неделя, которая начинается с выходного, в Красноярске обещает быть теплой. Синоптики красноярского Гидрометцентра обещают снегопад и снег с дождем. Понедельник будет теплым, столбики термотетров днем будут показывать около 0 градусов. Во вторник, 6 ноября, метеорологи ожидают небольшого похолодания ночью. Температура воздуха опустится до минус 4 градусов. Зато днем ожидается небольшой плюс - воздух прогреется до 1 градуса тепла.

Впрочем, зима уже наступает на пятки, и особенно остро это чувствуется по ночным температурам: в среду ночью ожидается резкое похолодание до минус 13 градусов. Днем - около ноля. Последние дни короткой рабочей недели (четверг и пятница) также порадуют плюсовыми температурами днем. А вот ближе к выходны похолодает. Днем в субботу ожидается до минус 10, ночью - до минус 15 тепла.

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