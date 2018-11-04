В Красноярске в рамках турнира по борьбе открыли выставку, посвященную Бувайсару Сайтиеву
Краевой музей спорта организовал в рамках Сайтиевского турнира, который проходит в Красноярске, выставку, посвященную трехкратному Олимпийскому чемпиону. Экспозиция включает в себя много редких спортивных фетишей - борцовки и борцовские трико Сайтиева, уникальные фотографии с турниров.
Кроме этого, можно узнать много нового и о самом спортсмене - сотрудники музея с удовольствием расскажут о малоизвестных фактах его жизни. Кстати, в школе Бувайсар не отличался отменной физподготовкой: бегал медленно, подтягивался плохо. Экспозицию музей готовил целый месяц. Похожая выставка, к слову, будет организована и и на Ярыгинском турнире, который вскоре пройдет в крае. Посвящена она будет Ивану Ярыгину.
Добавим, что, по данным минспорта Красноярского края, борцы из Красноярского края завоевали на Сайтиевском турнире 11 медалей.