2018-11-04T14:35:51+03:00
Спорт

В Красноярске в рамках турнира по борьбе открыли выставку, посвященную Бувайсару Сайтиеву

В экспозиции - редкие снимки и спортивные фетиши
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: минспорта Красноярского краяФото: минспорта Красноярского края
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Краевой музей спорта организовал в рамках Сайтиевского турнира, который проходит в Красноярске, выставку, посвященную трехкратному Олимпийскому чемпиону. Экспозиция включает в себя много редких спортивных фетишей - борцовки и борцовские трико Сайтиева, уникальные фотографии с турниров.

Кроме этого, можно узнать много нового и о самом спортсмене - сотрудники музея с удовольствием расскажут о малоизвестных фактах его жизни. Кстати, в школе Бувайсар не отличался отменной физподготовкой: бегал медленно, подтягивался плохо. Экспозицию музей готовил целый месяц. Похожая выставка, к слову, будет организована и и на Ярыгинском турнире, который вскоре пройдет в крае. Посвящена она будет Ивану Ярыгину.

Добавим, что, по данным минспорта Красноярского края, борцы из Красноярского края завоевали на Сайтиевском турнире 11 медалей.

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