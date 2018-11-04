2018-11-04T12:03:07+03:00
Звезды

Ретрофутуризм и неоновые мутанты: рассказываем, как прошла Музейная ночь в Красноярске

Организаторы задались целью освободить искусство от языка
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Ночь в музее длилась до 02.00Ночь в музее длилась до 02.00Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Ночьв музее - это всегда жутковато и интригующе. Этот год не стал исключением. И организаторы 33-й Музейной ночи позаботились о том, чтобы красноярцы не просто не скучали, а провели время с пользой и поразмышляли над современным искусством. Корреспондент «Комсомольской правды» - Красноярск побывала в КИЦ и увидела много интересного.

Народу было немало Фото: Мария ЛЕНЦ

Народу было немалоФото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Кстати, программа 33-й ночи здесь была посвящена искусству после человека. Ретрофутуризм, неоновые мутанты и воспоминания о мире будущего, - так ее вкратце охарактеризовали организаторы, добавив, «цвет настроения - космос».

Цвет настроения - космос, - так позиционировали эту Музейную ночь организаторы Фото: Мария ЛЕНЦ

Цвет настроения - космос, - так позиционировали эту Музейную ночь организаторыФото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Что имелось ввиду, стало понятно уже в музее. Хедлайнером ночи стало творческое объединение «НИИ» (сокращенно от «Наука и Искусство»). Они организовали площадку о будущем искусства.

А вы ходили в этом году на Музейную ночь? Фото: Мария ЛЕНЦ

А вы ходили в этом году на Музейную ночь?Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Еще одной вехой стала выставка «ВАСЯ, вставай!», посвященная творчеству Василия Шукшина.

Кроме этого, организаторы стремились освободить искусство от языка, вернув ему изначальную, визуальную природу. 33-я Музейная ночь в Музейном центре «Площадь Мира» длилась до 02.00 ночи. А вы были на Музейной ночи? Как вам?

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хакасии сгорел дом известного депутата: он подозревает поджог
Чемпионат России по хоккею с мячом «Енисей» начал с поражения
Красноярские производители начали повышать цены на хлеб
Колбасное дело: на КПК подали в суд из-за товарного знака «Кремлевский»
В Красноярске на Свободном после аварии сгорела машина
ГИБДД усилила патрулирование улиц Красноярска из-за выпавшего снега
Подозреваемая в домогательствах к школьнику учительница пожаловалась на травлю
Трассу Красноярск - Солонцы полностью открывают для проезда
«Уже не растает»: в Красноярске выпал снег
В Красноярском крае повысят налог на имущество из-за новой схемы расчета
Из всех пушек и ружей: склоны красноярского «Бобрового лога» осыпают снегом
В Красноярске иномарка на летней резине превратилась в смятый металл от удара багажником о столб
В Красноярском крае предприятия сливали в реки нечистоты
В Красноярском крае выбирают самую красивую маму
Пострадали окна и машины: в Красноярске упала облицовочная плитка, закрепленная над 16 этажом
Красноярский футбольный «Енисей» к матчу с «Анжи» будет готовить не Аленичев
«На колени!»: конфликт на трассе под Красноярском – мужчина с «травматом» пытался унизить молодого человека
В Красноярске торжественно откроют турнир на призы трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева
Серьезное ДТП в центре Красноярска: одного из водителей увезла «скорая»
Серьезный отбор: на должность руководителя фонда капремонта Красноярского края претендуют 16 человек
В красноярском заповеднике «Столбы» со скалы сорвался человек