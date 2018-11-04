Ретрофутуризм и неоновые мутанты: рассказываем, как прошла Музейная ночь в Красноярске

СЕГОДНЯ 12:03 2018-11-04T12:03:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Ночьв музее - это всегда жутковато и интригующе. Этот год не стал исключением. И организаторы 33-й Музейной ночи позаботились о том, чтобы красноярцы не просто не скучали, а провели время с пользой и поразмышляли над современным искусством. Корреспондент «Комсомольской правды» - Красноярск побывала в КИЦ и увидела много интересного.

Народу было немалоФото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Кстати, программа 33-й ночи здесь была посвящена искусству после человека. Ретрофутуризм, неоновые мутанты и воспоминания о мире будущего, - так ее вкратце охарактеризовали организаторы, добавив, «цвет настроения - космос».

Цвет настроения - космос, - так позиционировали эту Музейную ночь организаторыФото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Что имелось ввиду, стало понятно уже в музее. Хедлайнером ночи стало творческое объединение «НИИ» (сокращенно от «Наука и Искусство»). Они организовали площадку о будущем искусства.

А вы ходили в этом году на Музейную ночь?Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Еще одной вехой стала выставка «ВАСЯ, вставай!», посвященная творчеству Василия Шукшина.

Кроме этого, организаторы стремились освободить искусство от языка, вернув ему изначальную, визуальную природу. 33-я Музейная ночь в Музейном центре «Площадь Мира» длилась до 02.00 ночи. А вы были на Музейной ночи? Как вам?