В Хакасии сгорел дом известного депутата: он подозревает поджог

СЕГОДНЯ 11:16 2018-11-04T11:16:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хакасии минувшей ночью горели два частных дома. Один из них - дом известного депутата Олега Иванова. Иванов возглавляет комитет по бюджету в Верховном Совете Хакасии и известен в республике, как сторонник нестандартных решений в избирательных кампаниях.

Например, во время одной из предвыборных гонок несколько лет назад за ночь множество зданий в Абакане украсила надпись: «Голосуй за Альбертыча». Это было как раз о нем, об Олеге Иванове. Что касается пожара, то дом официально принадлежал теще Иванова, однако строил его депутат своими руками. И уже заявил, что подозревает поджог.

В ГУ МЧС по Хакасии предварительной причиной пожара называют неисправность печи.

- Развитию огня способствовало позднее обнаружение возгорания и сильный ветер, - говорят в пресс-службе регионального МЧС. - Оперативно оценив обстановку, начальник дежурного караула запросил дополнительные силы для тушения пожара. Звенья газодымозащитной службы, проверяя горящие помещения на наличие людей, обнаружили и спасли пожилую хозяйку одного из домов.

Второй дом пострадал меньше. В данный момент устанавливаются все обстоятельства пожара.