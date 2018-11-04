Чемпионат России по хоккею с мячом «Енисей» начал с поражения

СЕГОДНЯ 09:17 2018-11-04T09:17:28+03:00

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Стартовый матч чемпионата России по хоккею с мячом красноярский «Енисей» начал с поражения, уступив в Архангельске «Воднику» со счетом 4:6. Отметим, что буквально с самого начала игра была очень динамичной, и хозяева захватили преимущество: счет открыл Александр Антонов. Красноярцам же пришлось менять голкипера, Роман Черных получил травму. Первый тайм окончился со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Во втором тайме красноярцы попытались наверстать отрыв по голам, атаковали постоянно, пытаясь продавить оборону соперников. Однако игроки «Водника» были настороже и контратаковали. К середине тайма счет был уже 4:2 в пользу хозяев, а затем - и 6:2. Однако «Енисей» все-таки оформил еще два мяча в ворота хозяев. Сделано это было за каких-то пару минут. Впрочем, на исход матча уже не повлияло. Главный тренер красноярского клуба Иван Максимов отметил низкое качество льда.

- Всю осень мы играли в идеальных условиях: шикарный лед, отличный свет. И попали в совершенно иные условия. Отсюда вытекают какие-то нелепые ошибки, травмы достаточно серьезные.