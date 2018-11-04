2018-11-04T09:17:28+03:00
Спорт

Чемпионат России по хоккею с мячом «Енисей» начал с поражения

Счет матча с «Водником» - 4:6
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Счет игры -6:4Счет игры -6:4Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Стартовый матч чемпионата России по хоккею с мячом красноярский «Енисей» начал с поражения, уступив в Архангельске «Воднику» со счетом 4:6. Отметим, что буквально с самого начала игра была очень динамичной, и хозяева захватили преимущество: счет открыл Александр Антонов. Красноярцам же пришлось менять голкипера, Роман Черных получил травму. Первый тайм окончился со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Во втором тайме красноярцы попытались наверстать отрыв по голам, атаковали постоянно, пытаясь продавить оборону соперников. Однако игроки «Водника» были настороже и контратаковали. К середине тайма счет был уже 4:2 в пользу хозяев, а затем - и 6:2. Однако «Енисей» все-таки оформил еще два мяча в ворота хозяев. Сделано это было за каких-то пару минут. Впрочем, на исход матча уже не повлияло. Главный тренер красноярского клуба Иван Максимов отметил низкое качество льда.

- Всю осень мы играли в идеальных условиях: шикарный лед, отличный свет. И попали в совершенно иные условия. Отсюда вытекают какие-то нелепые ошибки, травмы достаточно серьезные.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хакасии сгорел дом известного депутата: он подозревает поджог
Красноярские производители начали повышать цены на хлеб
Колбасное дело: на КПК подали в суд из-за товарного знака «Кремлевский»
В Красноярске на Свободном после аварии сгорела машина
ГИБДД усилила патрулирование улиц Красноярска из-за выпавшего снега
Подозреваемая в домогательствах к школьнику учительница пожаловалась на травлю
Трассу Красноярск - Солонцы полностью открывают для проезда
«Уже не растает»: в Красноярске выпал снег
В Красноярском крае повысят налог на имущество из-за новой схемы расчета
Из всех пушек и ружей: склоны красноярского «Бобрового лога» осыпают снегом
В Красноярске иномарка на летней резине превратилась в смятый металл от удара багажником о столб
В Красноярском крае предприятия сливали в реки нечистоты
В Красноярском крае выбирают самую красивую маму
Пострадали окна и машины: в Красноярске упала облицовочная плитка, закрепленная над 16 этажом
Красноярский футбольный «Енисей» к матчу с «Анжи» будет готовить не Аленичев
«На колени!»: конфликт на трассе под Красноярском – мужчина с «травматом» пытался унизить молодого человека
В Красноярске торжественно откроют турнир на призы трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева
Серьезное ДТП в центре Красноярска: одного из водителей увезла «скорая»
Серьезный отбор: на должность руководителя фонда капремонта Красноярского края претендуют 16 человек
В красноярском заповеднике «Столбы» со скалы сорвался человек