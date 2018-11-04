2018-11-04T08:49:27+03:00
Экономика

Красноярские производители начали повышать цены на хлеб

Компания «Красноярский хлеб» увеличила стоимость буханки в среднем на 10 процентов
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Стоимость буханки выросла на 10 процентовСтоимость буханки выросла на 10 процентовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Производитель хлебобулочных изделий «Красноярский хлеб» поднял цены, сообщает ТВК. Напомним, ранее уже сообщалось, что два других крупных производителя («Ярхлеб» и «Дихлеб») предупредили крупные торговые сети и том, что повысят стоимость хлеба с ноября. Однако первыми этот шаг сделал «Красноярский хлеб». Между тем, несмотря на крупные скандалы с банкротством и невыплатой зарплат на этом предприятии, «Красноярский хлеб» пока остается одним из крупнейших поставшиков.

Булка самого популярного «Фирменного» поскочила в цене сразу на 4 рубля. Теперь она стоит 34 рубля. Другие марки хлеба также подорожали, в среднем на 10 процентов. Не исключено, что и другие производители последуют этому примеру и повысят цены. Возможной причиной называют рост цен на зерно и бензин.

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