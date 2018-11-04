2018-11-04T08:13:47+03:00
Общество

Колбасное дело: на КПК подали в суд из-за товарного знака «Кремлевский»

Кремлевский торговый дом хочет отсудить у красноярского производителя 5 миллионов рублей
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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За незаконное использование торговой марки с производителя требуют 5 миллионов рублейЗа незаконное использование торговой марки с производителя требуют 5 миллионов рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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Торговый дом «Кремлевский», являющийся правообладаттелем одноименного товарного знака и подведомственный управлению делами президента, обратился в арбитражный суд с иском к ООО «Красноярская продовольственная компания». Компания требует взыскать с красноярского производителя 5 миллионов рублей за незаконное использование товарного знака. В краевом арбитраже говорят, что истец является правообладателем товарного знака «Кремлевский». В то время, как КПК для своей продукции использует сходный товарный знак.

Представителли истца считают, что красноярский производитель нарушил исключительное право торгового дома на этот знак, не заключив с травообладателем договора на его использование. Помимо финансовой компенсации от предприятия требуют снять линейку с производства.

Напомним, ООО «Красноярская продовольственная компания» действует с 2003 года. В штате компании работает 500 человек. 99 процентов акций продприятия принадлежит холдингу «Российские мясопродукты».

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