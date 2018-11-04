В Красноярске на Свободном после аварии сгорела машина

СЕГОДНЯ 07:40 2018-11-04T07:41:06+03:00

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Минувшей ночью, около 23.30, на Свободном произошла авария: столкнулись две иномарки. При этом, по словам очевидцев, ДТП случилось еще до того, как дороги усыпало снегом. Аварию слышали даже жители окрестных домов. «Снега не было, шмякнулись так, что стекла дома задрожали», - описывают инцидент в соцсетях местные.

После столкновения один из автомобилей полыхнул, загорелась и оплавилась задняя часть машины. Впрочем, салон, судя по кадрам с места аварии, остался целым. На место ДТП пришлось вызывать пожарный расчет. Красноярцы предполагают, что авария могла произойти из-за наледи на дороге. Как сообщили в ГИБДД, пострадавших в аварии нет, оба водителя остались целы. В данный момент сотрудники госавтоинспекции выясняют все обстоятельства происшествия.