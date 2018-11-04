2018-11-04T06:47:19+03:00
Общество

ГИБДД усилила патрулирование улиц Красноярска из-за выпавшего снега

... и предупредила о сильном гололеде
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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ГИБДД предупредила о гололедеГИБДД предупредила о гололедеФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске экипажи ГИБДД мобилизованы, работают в усиленном режиме из-за выпавшего ночью снега и резкого понижения температуры. Пока обстановка на городских дорогах и трассах, по данным ведомства, в пределах нормы. Однако не исключено, что некоторые водители все же поучаствуют в «дне жестянщика». В всязи с этим сотрудники ГИБДД призывают автовладельцев соблюдать осторожность при движении на городских и загородных трассах.

- Полицейские рекомендуют автовладельцам строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию между автомобилями не менее 2-х метров, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над управлением автомобиля, - говорится в сообщении госавтоинспекции.

Пешеходам тоже зевать на дороге не стоит. Будьте внимательными, когда переходите проезжую часть, идите по дорожной зебре и оглянитесь, нет ли поблизости машин.

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