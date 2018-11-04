Подозреваемая в домогательствах к школьнику учительница пожаловалась на травлю

СЕГОДНЯ 06:33 2018-11-04T06:33:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Учительница английского языка из Канска Светлана Ф., которую заподозрили в домогательствах к 15-летнему школьнику, пожаловалась на травлю. Женщина говорит, что ей страшно выходить из квартиры и больше всего она боится за своих дочек 4 и 6 лет.

Напомним, интимная переписка учительницы английского языка с девятиклассником была опубликована в начале октября. Скандал разразился в шестой школе города как раз в день учителя. В соцсетях появилась секс-переписка 30-летней «англичанки» Светланы Ф. с девятиклассником Никитой. Начиналось все вполне невинно – с обсуждения плейлиста ученика.

И тут учительница перешла на личное: «А ты девственник?». Дальше – жарче. Женщина сделала пареньку неожиданное признание: «Скажу, как есть - я хочу быть с тобой. Я понимаю, что у меня ноль шансов и проблем куча. Я смотрю на тебя и с ума схожу, даже спать не могу. Все думаю о тебе. Мне плевать, что ты троечник. Я даже могу уйти с работы, чтобы быть рядом с тобой!».

По факту переписки следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.135 (развратные действия), сама же Светлана заявила, что хотела родить своему ученику ребенка. Однако на этом история не закончилась, Светлана успела съездить на несколько ток-шоу, где делилась своей ситуацией со зрителями, и начать собирать в соцсетях деньги на адвоката. Ее муж добивается через суд, чтобы девочек отдали ему, поскольку подозревает, что они не получают рядом с мамой нужного ухода. Следователи продолжают разбираться в истории.