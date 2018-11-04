2018-11-04T06:33:36+03:00
Общество

Подозреваемая в домогательствах к школьнику учительница пожаловалась на травлю

Бывший муж хочет забрать детей у женщины через суд
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Учительница английского языка из Канска Светлана Ф., которую заподозрили в домогательствах к 15-летнему школьнику, пожаловалась на травлю. Женщина говорит, что ей страшно выходить из квартиры и больше всего она боится за своих дочек 4 и 6 лет.

Напомним, интимная переписка учительницы английского языка с девятиклассником была опубликована в начале октября. Скандал разразился в шестой школе города как раз в день учителя. В соцсетях появилась секс-переписка 30-летней «англичанки» Светланы Ф. с девятиклассником Никитой. Начиналось все вполне невинно – с обсуждения плейлиста ученика.

И тут учительница перешла на личное: «А ты девственник?». Дальше – жарче. Женщина сделала пареньку неожиданное признание: «Скажу, как есть - я хочу быть с тобой. Я понимаю, что у меня ноль шансов и проблем куча. Я смотрю на тебя и с ума схожу, даже спать не могу. Все думаю о тебе. Мне плевать, что ты троечник. Я даже могу уйти с работы, чтобы быть рядом с тобой!».

По факту переписки следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.135 (развратные действия), сама же Светлана заявила, что хотела родить своему ученику ребенка. Однако на этом история не закончилась, Светлана успела съездить на несколько ток-шоу, где делилась своей ситуацией со зрителями, и начать собирать в соцсетях деньги на адвоката. Ее муж добивается через суд, чтобы девочек отдали ему, поскольку подозревает, что они не получают рядом с мамой нужного ухода. Следователи продолжают разбираться в истории.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ГИБДД усилила патрулирование улиц Красноярска из-за выпавшего снега
Трассу Красноярск - Солонцы полностью открывают для проезда
«Уже не растает»: в Красноярске выпал снег
В Красноярском крае повысят налог на имущество из-за новой схемы расчета
Из всех пушек и ружей: склоны красноярского «Бобрового лога» осыпают снегом
В Красноярске иномарка на летней резине превратилась в смятый металл от удара багажником о столб
В Красноярском крае предприятия сливали в реки нечистоты
В Красноярском крае выбирают самую красивую маму
Пострадали окна и машины: в Красноярске упала облицовочная плитка, закрепленная над 16 этажом
Красноярский футбольный «Енисей» к матчу с «Анжи» будет готовить не Аленичев
«На колени!»: конфликт на трассе под Красноярском – мужчина с «травматом» пытался унизить молодого человека
В Красноярске торжественно откроют турнир на призы трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева
Серьезное ДТП в центре Красноярска: одного из водителей увезла «скорая»
Серьезный отбор: на должность руководителя фонда капремонта Красноярского края претендуют 16 человек
В красноярском заповеднике «Столбы» со скалы сорвался человек