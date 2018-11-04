Трассу Красноярск - Солонцы полностью открывают для проезда

СЕГОДНЯ 06:04 2018-11-04T06:04:16+03:00

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Как рассказали в КрУДоре, в воскресенье, 4 ноября, полностью будет открыта для проезда трасса Красноярск - Солонцы. Случится это вечером. Напомним, на данном участке идет строительство подземного пешеходного перехода. Подрядчики в данный момент уже уложили на проспекте Котельникова черновой слой асфальта. Дорогу открыли потому, что принято решение до весны приостановить работы на этом участке. Таких мер требует технология.

Добавим, что работы по реконструкции на Котельникова рассчитаны на два года. Когда ремонт завершат, трасса будет иметь по 2 полосы в обе стороны с распределением потоков по оси. Водоотвод здесь будет на поверхности, поскольку на участке довольно сложная система коммуникацией. Также, согласно контракту, на участке будут оборудованы два плдземных пешеходных перехода и новое освещение.