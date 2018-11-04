«Уже не растает»: в Красноярске выпал снег
В Красноярск пришла зима, правда, еще не календарная, но уже вполне сибирская - с мягкими хлопьями снега, который укутал собой за ночь весь город.
ВетлужанкаФото: Мария ЛЕНЦ
Пора достать из шкафов шубы, пуховики и теплые варежки. А владельцам автомобилей, у которых начался сезон щеток для уборки снега, позаботиться об аккуратной езде.
Владельцы автомобилей, готовьтесь. Пора щеток для уборки снега наступилаФото: Надежда ИЛЬЧЕНКО
Синоптики, напомним, еще на минувшей неделе предупреждали: вскоре в Красноярске ляжет снег и уже не растает. Тепло и так задержалось у нас надолго. По данным метеорологов, минувший октябрь был самым теплым за последние 100 лет.
КопыловаФото: Вадим МАЦНЕВ
Сегодня, в воскресенье 4 ноября, синоптики обещают небольшой снег и облачность. Скорость ветра будет достигать 8 метров в секунду с порывами до 14 метров. Столбики термометров опустятся днем до минус 6 градусов.
ВодопьяноваФото: Александр СВОЕВСКИЙ
На дорогах гололедица, и если вы собираетесь в поездку, позаботьтесь о зимней резине для вашей машины и не рискуйте по чем зря.
Мира уже убираютФото: Соня РУДОВСКАЯ
Кстати, дорожная техника уже вышла на уборку улиц. Дорожники в ожидании снега проводили круглосуточные дежурства на самых востребованных участках города.