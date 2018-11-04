«Уже не растает»: в Красноярске выпал снег

СЕГОДНЯ 05:46 2018-11-04T05:50:04+03:00

Небольшой снег будет идти в течение всего дня

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В Красноярск пришла зима, правда, еще не календарная, но уже вполне сибирская - с мягкими хлопьями снега, который укутал собой за ночь весь город.

Пора достать из шкафов шубы, пуховики и теплые варежки. А владельцам автомобилей, у которых начался сезон щеток для уборки снега, позаботиться об аккуратной езде.

Владельцы автомобилей, готовьтесь. Пора щеток для уборки снега наступилаФото: Надежда ИЛЬЧЕНКО

Синоптики, напомним, еще на минувшей неделе предупреждали: вскоре в Красноярске ляжет снег и уже не растает. Тепло и так задержалось у нас надолго. По данным метеорологов, минувший октябрь был самым теплым за последние 100 лет.

Сегодня, в воскресенье 4 ноября, синоптики обещают небольшой снег и облачность. Скорость ветра будет достигать 8 метров в секунду с порывами до 14 метров. Столбики термометров опустятся днем до минус 6 градусов.

На дорогах гололедица, и если вы собираетесь в поездку, позаботьтесь о зимней резине для вашей машины и не рискуйте по чем зря.

Мира уже убираютФото: Соня РУДОВСКАЯ

Кстати, дорожная техника уже вышла на уборку улиц. Дорожники в ожидании снега проводили круглосуточные дежурства на самых востребованных участках города.