2018-11-03T13:23:22+03:00
Спорт

Из всех пушек и ружей: склоны красноярского «Бобрового лога» осыпают снегом

В фанпарке называют предположительную дату открытия горнолыжного сезона [фото]
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Скорее всего, на оснежнение склонов понадобится от десяти дней до двух недель. Фото: "Бобровый лог"Скорее всего, на оснежнение склонов понадобится от десяти дней до двух недель. Фото: "Бобровый лог"
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Из всех пушек и ружей: склоны красноярского «Бобрового лога» осыпают снегом. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе фанпарка, как только термометры, установленные на трассах зафиксировали стабильную минусовую температуру, там начали снегогенерацию.

На трассах фанпарка кучи снега. Фото: "Бобровый лог"

На трассах фанпарка кучи снега. Фото: "Бобровый лог"

Чтобы засыпать снегом склоны трасс канатно-кресельного подъемника К2 понадобится работа 10 снежных пушек, на К1 работает 23 снежных ружья.

- Традиционно первыми будут заснежены и подготовлены к горнолыжному сезону трассы №13, №12 и №9. Благодаря двум новым снегогенераторам планируется, что К2 откроется сразу на всю длину склона, - говорят в пресс-службе «Бобрового лога».

После распыления пушками снег разравнивают гусеничные машины. Фото: "Бобровый лог"

После распыления пушками снег разравнивают гусеничные машины. Фото: "Бобровый лог"

Любителей погонять на горных лыжах и сноуборда сейчас, интересует, пожалуй, только один вопрос: когда в «Бобрушке» откроют сезон и можно будет покататься там. В фанпарке отвечают: скорее всего, на оснежнение склонов понадобится от десяти дней до двух недель. И это при условии, что температура воздуха останется минусовой. Если же в городе потеплеет, на снегогенерацию потребуется больше времени. Но в фанпарке рассчитывают, что сезон получится открыть уже 14-15 ноября.

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