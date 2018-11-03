СЕГОДНЯ 12:45 2018-11-03T12:46:25+03:00

По словам тех, кто был на месте аварии, судя по тормозному пути, иномарка вылетела со второй полосы сразу в столб. Фото: "ЧП-Красноярск"

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В Красноярске иномарка на летней резине превратилась в смятый металл от удара багажником о столб. Фото разбитого автомобиля в соцсети (группу «ЧП-Красноярск») выложили очевидцы.

По словам тех, кто был на месте аварии, судя по тормозному пути, иномарка вылетела со второй полосы сразу в столб. Судя по состоянию пострадавшего авто, скорость была приличной, скорее всего, машина восстановлению не подлежит.

Пользователи соцсети сразу предположили, что иномарка была на летней резине, а кататься на такой по городу (и уж, тем более, по Северному шоссе, где все произошло) очень опасно.

О том, в каком состоянии был водитель в момент аварии, не сообщают, о том, насколько серьезно он пострадал, - тоже. В обстоятельствах аварии будут разбираться дорожные полицейские, им предстоит выяснить, кто виновен в случившемся, были ли еще участники ДТП, и в каком они находились состоянии.

По результатам проверки полицейские примут решение о том, по какой статье заводить дело, и какое наказание грозит виновнику аварии.