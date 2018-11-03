СЕГОДНЯ 11:39 2018-11-03T11:39:57+03:00

Организации оштрафуют на общую сумму в 200 000 рублей

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В Красноярском крае предприятия сливали в реки нечистоты. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе министерства экологии и рационального природопользования региона.

Инспекторы ведомства провели внеплановые проверки предприятий, сбрасывающих сточные воды в реки Уярка, Малый Кемчуг и Нижняя Подъемная. Проверки показали, что эти организации сливали в реки недостаточно очищенную сточные воды, по показателям превышающие установленные нормативы загрязняющих веществ 2-4 класса опасности и бактериологических показателей.

На руководителей предприятий завели административные дела, компании оштрафуют на общую сумму 200 000 рублей.

- Все природопользователи должны соблюдать требования экологического законодательства. В противном случае они будут привлечены к административной ответственности, – прокомментировала заместитель министра – начальник отдела государственного экологического надзора министерства Юлия Гуменюк.