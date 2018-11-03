СЕГОДНЯ 11:22 2018-11-03T11:23:15+03:00

Одна из облицовочных плиток, закрепленных над 16-м этажом дома №28 на Вильского, сорвалась и упала вниз. Фото: "ЧП-Красноярск"

Изменить размер текста: A A

Пострадали окна и машины: в Красноярске упала облицовочная плитка, закрепленная над 16 этажом. Информация об этом вместе с фотографиями с места случившегося в группу «ЧП-Красноярск» выложили очевидцы.

Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, все случилось сегодня, 3 ноября, в Октябрьском районе. Одна из облицовочных плиток, закрепленных над 16-м этажом дома №28 на Вильского, сорвалась и упала вниз.

Плитка, по всей видимости, падала фрагментами, или раскололась, ударившись об асфальт – осколки материала летели по сторонам, падая на припаркованные возле дома авто, отлетали в окна первого этажа. Фото: "ЧП-Красноярск"

Плитка, по всей видимости, падала фрагментами, или раскололась, ударившись об асфальт – осколки материала летели по сторонам, падая на припаркованные возле дома авто, отлетали в окна первого этажа.

Пострадал ли кто-то из людей в результате падения облицовки, очевидцы не сообщают. А пользователи соцсетей пишут: «Плюс одна фобия жителям этого дома». И действительно, сейчас ходить возле этого дома рискованно, кто даст гарантию, что следом не упадет еще одна плитка?