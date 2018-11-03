2018-11-03T08:01:19+03:00
Происшествия

«На колени!»: конфликт на трассе под Красноярском – мужчина с «травматом» пытался унизить молодого человека

От полиции информации о заявлениях от участников конфликта не поступало [видео]
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Из того, что видно, понятно: мужчина с очками на лбу (его пользователи сразу же окрестили «человеком из 90-х») наставляет травматический пистолет на парня помоложе. Видео: стоп-кадрИз того, что видно, понятно: мужчина с очками на лбу (его пользователи сразу же окрестили «человеком из 90-х») наставляет травматический пистолет на парня помоложе. Видео: стоп-кадр
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«На колени!»: конфликт на трассе под Красноярском – мужчина с «травматом» пытался унизить молодого человека. Это короткое размытое видео, на котором все происходящее видно эпизодически, выложили в группу «ЧП-Красноярск» пользователи. По их словам, все произошло на трассе на подъезде к городу.

Видео снимает девушка, у которой трясутся руки, она сама в истерике, поэтому в кадр попадает не все. Но из того, что видно, понятно: мужчина с очками на лбу (его пользователи сразу же окрестили «человеком из 90-х») наставляет травматический пистолет на парня помоложе. Все происходит на фоне двух автомобилей – вероятно, кто-то кого-то подрезал, с этого и начался конфликт.

Конфликт на трассе под Красноярском.Видео: "ЧП-Красноярск"

- На колени! – командует мужчина с «травматом». И это словосочетание оказывается самым цензурным в его речи, остальное – мат. Следом он отвешивает пощечину парню.

Молодой человек, видимо, растерян, он только и может ответить невнятное:

- В смысле?...

Но затем парню, видимо, надоедает унижение мужчины с оружием, и он с размаху бьет его по лицу, и тот падает на обочину.

Что было дальше, непонятно, так как снимающая видео девушка совершенно перестает себя контролировать. Но, судя по всему, никто серьезно не пострадал, так как сообщений об этом от полиции не было.

А пользователи соцсети мигом рассудили, кто в этом конфликте прав, а кто виноват, поддержав парня, который ударом в лицо «наказал» мужчину с «травматом», пытавшегося его унизить.

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