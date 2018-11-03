В Красноярске торжественно откроют турнир на призы трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева
В Красноярске торжественно откроют турнир на призы трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального министерства спорта.
На эти соревнования в Красноярск приехали около 250 спортсменов до 16 лет из российских регионов и других стран.
Как говорят организаторы, в этом году, чтобы продемонстрировать многогранность национального колорита турнира, на открытии выступят танцевальные коллективы ансамбля «Енисейские Зори», тувинского ансамбля «Олчей», народного азербайджанского ансамбля песни и танца «Одлар Юрду», школы танца «Evolvers».
Турнир проходит в «Футбол-Арене «Енисей».
КОНКРЕТНО
Программа турнира
3 ноября
10.00 – 19.00 - предварительные поединки;
16.30 – 17.00 - торжественная церемония открытия турнира.
4 ноября
11.00 – 14.00 - утешительные поединки;
14.00 – 16.00 - финальные поединки за III и I место, награждение победителей и призеров;
16.30 - торжественная церемония закрытия турнира.