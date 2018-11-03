СЕГОДНЯ 07:29 2018-11-03T07:30:03+03:00

Как говорят организаторы, в этом году, чтобы продемонстрировать многогранность национального колорита турнира, на открытии выступят национальные танцевальные коллективы. Фото: пресс-служба минспорта края

В соревнованиях примут участие 250 спортсменов до 16 лет из российских регионов и других стран

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В Красноярске торжественно откроют турнир на призы трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального министерства спорта.

На эти соревнования в Красноярск приехали около 250 спортсменов до 16 лет из российских регионов и других стран.

Как говорят организаторы, в этом году, чтобы продемонстрировать многогранность национального колорита турнира, на открытии выступят танцевальные коллективы ансамбля «Енисейские Зори», тувинского ансамбля «Олчей», народного азербайджанского ансамбля песни и танца «Одлар Юрду», школы танца «Evolvers».

Турнир проходит в «Футбол-Арене «Енисей».

КОНКРЕТНО

Программа турнира

3 ноября

10.00 – 19.00 - предварительные поединки;

16.30 – 17.00 - торжественная церемония открытия турнира.

4 ноября

11.00 – 14.00 - утешительные поединки;

14.00 – 16.00 - финальные поединки за III и I место, награждение победителей и призеров;

16.30 - торжественная церемония закрытия турнира.