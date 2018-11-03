СЕГОДНЯ 07:00 2018-11-03T07:01:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Серьезное ДТП в центре Красноярска: одного из водителей увезла «скорая». Информация об аварии с фотографиями появилась накануне, 2 ноября, в группе «ЧП-Красноярск» - прислали очевидцы случившегося.

Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, все случилось на перекрестке Мира и Кирова пятничным вечером, когда уже было темно. «Тойота» ехала по Мира в сторону железнодорожного вокзала, водитель собирался повернуть налево. По встречной полосе шел внедорожник «Мерседес», водитель которого не успел среагировать и врезался в поворачивающую на перекрестке «Тойоту».

Удар был, по всей видимости, достаточно сильным – у обоих автомобилей серьезные повреждения. А водителю «Тойоты», по словам очевидцев, понадобилась помощь врачей в стационаре – «скорая» увезла его в больницу.

Сейчас в причинах и обстоятельствах дорожного происшествия будут разбираться инспекторы ГИБДД, им предстоит выяснить степень вины каждого участника аварии и определить, под какие статьи и какого кодекса попадают их действия. О том, в каком состоянии были автомобилисты в момент столкновения, не сообщают.