2018-11-03T07:01:06+03:00
Происшествия

Серьезное ДТП в центре Красноярска: одного из водителей увезла «скорая»

Кто виноват в этой аварии, выясняют дорожные полицейские
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Удар был, по всей видимости, достаточно сильным – у обоих автомобилей серьезные повреждения. Фото: "ЧП-Красноярск"Удар был, по всей видимости, достаточно сильным – у обоих автомобилей серьезные повреждения. Фото: "ЧП-Красноярск"
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Серьезное ДТП в центре Красноярска: одного из водителей увезла «скорая». Информация об аварии с фотографиями появилась накануне, 2 ноября, в группе «ЧП-Красноярск» - прислали очевидцы случившегося.

Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, все случилось на перекрестке Мира и Кирова пятничным вечером, когда уже было темно. «Тойота» ехала по Мира в сторону железнодорожного вокзала, водитель собирался повернуть налево. По встречной полосе шел внедорожник «Мерседес», водитель которого не успел среагировать и врезался в поворачивающую на перекрестке «Тойоту».

Удар был, по всей видимости, достаточно сильным – у обоих автомобилей серьезные повреждения. А водителю «Тойоты», по словам очевидцев, понадобилась помощь врачей в стационаре – «скорая» увезла его в больницу.

Сейчас в причинах и обстоятельствах дорожного происшествия будут разбираться инспекторы ГИБДД, им предстоит выяснить степень вины каждого участника аварии и определить, под какие статьи и какого кодекса попадают их действия. О том, в каком состоянии были автомобилисты в момент столкновения, не сообщают.

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