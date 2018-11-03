2018-11-03T05:35:20+03:00
Общество

Серьезный отбор: на должность руководителя фонда капремонта Красноярского края претендуют 16 человек

Претендентам предстоит пройти тестирование в федеральном министерстве и собеседование со специальной комиссией
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Сейчас поступившие заявки рассматривают на предмет соответствия кандидатур заявленным в вакансии требованиямСейчас поступившие заявки рассматривают на предмет соответствия кандидатур заявленным в вакансии требованиямФото: Мария ЛЕНЦ
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Серьезный отбор: на должность руководителя фонда капремонта Красноярского края претендуют 16 человек. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Сейчас поступившие заявки рассматривают на предмет соответствия кандидатур заявленным в вакансии требованиям: наличие специального образования, стаж работы и другие параметры. Прошедших этот этап претендентов допустят до экзамена, который будет удаленно проводить в виде тестирования федеральное министерство строительства и ЖКХ России.

- Затем комиссия из специалистов министерства промышленности., энергетики и ЖКХ края, депутатов Законодательно Собрания, а также Общественного совета при отраслевом ведомстве проведут личное собеседование с каждым кандидатом. По итогам прохождения всех этапов конкурсных испытаний комиссия определит победителя конкурса, набравшего наибольшее количество баллов, - прокомментировали в пресс-службе министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства края.

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