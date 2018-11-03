2018-11-03T05:20:05+03:00
Происшествия

В красноярском заповеднике «Столбы» со скалы сорвался человек

Эвакуировать пострадавшего пришлось спасателям
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Спасатели и сотрудники заповедника предупреждают красноярцев и гостей города: при посещении «Столбов» нужно быть максимально осторожными.Спасатели и сотрудники заповедника предупреждают красноярцев и гостей города: при посещении «Столбов» нужно быть максимально осторожными.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В красноярском заповеднике «Столбы» со скалы сорвался человек. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого учреждения «Спасатель».

Все случилось накануне, 2 ноября, в пятницу. В службу спасения позвонил кто-то из очевидцев. Люди рассказали: с одной из скал «Столбов» сорвался человек, и ему срочно нужна медицинская помощь.

Прибывшие на место спасатели выяснили: у пострадавшего, вероятнее всего, перелом ключицы. Мужчину эвакуировали с помощью альпинистского снаряжения и спустили к стоянке автомобилей, где его уже ждали врачи «скорой».

Спасатели и сотрудники заповедника предупреждают красноярцев и гостей города: при посещении «Столбов» нужно быть максимально осторожными. Особенно сейчас, когда дорожки столбов и камни покрываются снегом и льдом. И если у вас нет специальной подготовки, то на скалы (в такую погоду, тем более) лучше не забираться – это может закончиться трагедией.

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