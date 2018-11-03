Не больше десяти: в Красноярске обсудили возможный запрет на строительство многоэтажек

СЕГОДНЯ 04:58 2018-11-03T04:58:32+03:00

Смысл проекта в том, что, в случае его принятия, в перечисленных территориях города запретят строительство домов больше десяти этажей, если территория, прилегающая к дому будет недостаточной площади. Фото: Мария ЛЕНЦ

В пяти районах города провели открытые обсуждение с жителями этого вопроса

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Не больше десяти: в Красноярске обсудили возможный запрет на строительство многоэтажных домов. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе городской администрации, открытые обсуждения проекта провели в пяти районах краевого центра – в Центральном, Октябрьском, Свердловском, Советском районах и в деревне Песчанка.

Смысл проекта в том, что, в случае его принятия, в перечисленных территориях города запретят строительство домов больше десяти этажей, если территория, прилегающая к дому будет недостаточной площади.

Как прокомментировала представитель разработчика «Гражданпроект» Татьяна Лисиенко, по требованиям к городскому пространству, на каждого человека, живущего в доме, должно приходиться по 12 квадратных метров двора. Кстати, соблюдаются ли сейчас эти нормы в Красноярске, не сообщают.

КОНКРЕТНО

Как заочно принять участия в публичных слушаниях по этому проекту?

Можно отправить свои предложения в письменном виде по адресам: