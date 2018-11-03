«Я никогда не доеду до дому!» - пятничный вечер поставил Красноярск в 9-балльные пробки

СЕГОДНЯ 04:20 2018-11-03T05:17:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Пятничный вечер поставил Красноярск в девятибалльные пробки. «Я никогда не доеду до дому!», «Ну, началось!», «Здравствуй, вечер пятницы!» - такими комментариями красноярцы сопровождали в соцсетях посты с фотографиями длинных рядов автомобилей на улицах города, а также «скрины» с онлайн карт, на которых показана загруженность дорог.

И действительно, уже ближе к 18 часам 2 ноября портал Яндекс.Пробки оценивал загруженность магистралей краевого центра в 8 баллов, чуть позже, индекс «пробочности» достиг девятибалльной отметки.

Проблем добавили несколько аварий, случившихся на ключевых магистралях города. Как пояснили в пресс-службе дорожной полиции Красноярска, все ДТП, к счастью, были несерьезными. Также по словам инспекторов, такая картина с ситуацией на дорогах – обычное дело для нашего краевого центра в пятницу вечером. К тому же, впереди три дня выходных. Возможно, многие горожане и жители пригорода решили в последний рабочий день отправиться по магазинам, что и спровоцировало сильные заторы.