Охотник с собакой пропали на севере Красноярского края

СЕГОДНЯ 16:54 2018-11-02T16:55:02+03:00

О них ничего неизвестно уже две недели

Изменить размер текста: A A

На севере Красноярского края бесследно исчез охотник с собакой. Никакой информации о 51-летнем Викторе Поломошнове нет уже две недели, сообщила в соцсетях его дочь Юлия.

- Друзья, пропал папа! – пишет она. – В лесу Енисейского района вблизи деревни Каменск. Он был со светло-рыжей собакой по кличке Ветта. Ушел из охотничьей избушки 20 октября. С тех пор о нем ничего неизвестно.

Сейчас охотника ищут спасатели. Они уже обследовали 6,5 км тайги и 25 км дорог, но пока найти мужчину не удалось.

Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, глаза зеленые, волосы темные.

Особые приметы: родинка справа возле носа, татуировка на среднем пальце правой руки «ПВ».

Был одет: в камуфляжный костюм, черную шапку и черные резиновые сапоги.

При себе имел: ружье ИЖ12к, топор, небольшой коричневый рюкзак, нож.

Если вы знаете, где находится мужчина, звоните 89233204621, 89135699092 или 02.

Напомним, в октябре под Железногорском бесследно исчез грибник с бультерьером. Хозяин и его пес скитались по тайге почти три недели. Пока не вышли к людям. С мужчиной все в порядке, а его питомец не выжил. Умер через несколько дней после операции.