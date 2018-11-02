Охотник с собакой пропали на севере Красноярского края
На севере Красноярского края бесследно исчез охотник с собакой. Никакой информации о 51-летнем Викторе Поломошнове нет уже две недели, сообщила в соцсетях его дочь Юлия.
- Друзья, пропал папа! – пишет она. – В лесу Енисейского района вблизи деревни Каменск. Он был со светло-рыжей собакой по кличке Ветта. Ушел из охотничьей избушки 20 октября. С тех пор о нем ничего неизвестно.
Сейчас охотника ищут спасатели. Они уже обследовали 6,5 км тайги и 25 км дорог, но пока найти мужчину не удалось.
Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, глаза зеленые, волосы темные.
Особые приметы: родинка справа возле носа, татуировка на среднем пальце правой руки «ПВ».
Был одет: в камуфляжный костюм, черную шапку и черные резиновые сапоги.
При себе имел: ружье ИЖ12к, топор, небольшой коричневый рюкзак, нож.
Если вы знаете, где находится мужчина, звоните 89233204621, 89135699092 или 02.
Напомним, в октябре под Железногорском бесследно исчез грибник с бультерьером. Хозяин и его пес скитались по тайге почти три недели. Пока не вышли к людям. С мужчиной все в порядке, а его питомец не выжил. Умер через несколько дней после операции.