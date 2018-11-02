2018-11-02T15:17:29+03:00
Общество

Сквер с сосной Астафьева открыли в Красноярске

Он находится на правобережье
Ася ЖУКОВА
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Сквер с сосной Астафьева открыли в Красноярске. Фото: пресс-служба администрации Красноярска.Сквер с сосной Астафьева открыли в Красноярске. Фото: пресс-служба администрации Красноярска.
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В Свердловском районе Красноярска открыли сквер с сосной писателя Виктора Астафьева. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Новый сквер расположился неподалеку от съезда с Николаевского моста, на месте старых деревянных бараков. Его разбили по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». За создание сквера проголосовали 15 тысяч человек.

В итоге пространство было полностью переустроено. Здесь появились пешеходные дорожки, детские игровые комплексы, тренажеры, скамейки, деревянный подиум – для проведения мероприятий, новые фонари, а также общественный туалет. Его содержание взяли на себя владельцы павильонов, находящихся возле сквера. Кстати, эти конструкции тоже преобразились – их выполнили в едином стиле.

- Новое душевное пространство – это «слиток» нашей общей энергии, - сказал мэр Сергей Еремин на открытии сквера. - Когда мы так неравнодушно относимся к городу – в этом и есть залог успешного будущего Красноярска.

Кстати, сквер еще совсем новый, но у него уже есть своя интересная история. При благоустройстве территории была сохранена сосна, которую много лет назад посадил Виктор Астафьев.

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