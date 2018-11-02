2018-11-02T14:59:07+03:00
Происшествия

«Двоих вынесли на руках»: под Копыловским мостом в Красноярске загорелся дом

Несколько минут, и 2-этажное здание было охвачено огнем
Ася ЖУКОВА
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«Двоих вынесли на руках»: по Копыловским мостом в Красноярске загорелся дом. Фото: ЧП - Красноярск.«Двоих вынесли на руках»: по Копыловским мостом в Красноярске загорелся дом. Фото: ЧП - Красноярск.
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Под Копыловским мостом в Красноярске полыхнул дом. За несколько минут двухэтажное здание превратилось в факел, сообщили очевидцы.

- Пожар произошел сегодня, 2 ноября, - подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по краю. – Загорелся дом в частном секторе на улице Исторической. Возгорание началось на втором этаже. Оттуда пламя перекинулось дальше. Сообщение о пожаре поступило в 17:27, на место выехали 4 единицы техники.

По словам местных жителей, дом серьезно пострадал, обвалилась крыша.

- Зрелище жуткое! – говорят они. – Что с людьми, жильцами? Двоих вынесли на руках, живые. Пожилые, пенсионеры. Правда, успели, конечно, надышаться. Говорили, они же и виновники случившегося. Из-за них этот дом горит уже три раза подряд.

Впрочем, это предварительные сведения. Причины и виновников пожара предстоит установить следователям.

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