«Двоих вынесли на руках»: под Копыловским мостом в Красноярске загорелся дом
Под Копыловским мостом в Красноярске полыхнул дом. За несколько минут двухэтажное здание превратилось в факел, сообщили очевидцы.
- Пожар произошел сегодня, 2 ноября, - подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по краю. – Загорелся дом в частном секторе на улице Исторической. Возгорание началось на втором этаже. Оттуда пламя перекинулось дальше. Сообщение о пожаре поступило в 17:27, на место выехали 4 единицы техники.
По словам местных жителей, дом серьезно пострадал, обвалилась крыша.
- Зрелище жуткое! – говорят они. – Что с людьми, жильцами? Двоих вынесли на руках, живые. Пожилые, пенсионеры. Правда, успели, конечно, надышаться. Говорили, они же и виновники случившегося. Из-за них этот дом горит уже три раза подряд.
Впрочем, это предварительные сведения. Причины и виновников пожара предстоит установить следователям.