СЕГОДНЯ 14:34 2018-11-02T14:34:40+03:00

Николаевский проспект может появиться в Красноярске. Фото: КрУДор.

Так предложили назвать улицу в створе Волочаевской

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В Октябрьском районе Красноярска может появиться Николаевский проспект. Так предложили назвать новую магистраль (от Николаевского моста до Копылова) в створе улицы Волочаевской.

Накануне, 1 ноября, прошло заседание комиссии по наименованию и переименованию городских объектов. Здесь рассмотрели вопрос о присвоении вновь построенной дороге названия – проспект Николаевский.

Заметим, предложение носит рекомендательный характер. Впрочем, члены комиссии поддержали его, проголосовав единогласно.

Напомним, назвать четвертый мост Николаевским предложил губернатор Красноярского края Александр Усс. Это было в середине ноября 2017 года. До тех пор «переправа» оставалась безымянной.

Вскоре она получила официальное название – Николаевский мост. За год оно прижилось. А закрепить его еще больше поможет наименование новой магистрали Николаевским проспектом.