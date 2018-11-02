2018-11-02T14:34:40+03:00
Общество

Николаевский проспект может появиться в Красноярске

Так предложили назвать улицу в створе Волочаевской
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Николаевский проспект может появиться в Красноярске. Фото: КрУДор.Николаевский проспект может появиться в Красноярске. Фото: КрУДор.
Изменить размер текста:

В Октябрьском районе Красноярска может появиться Николаевский проспект. Так предложили назвать новую магистраль (от Николаевского моста до Копылова) в створе улицы Волочаевской.

Накануне, 1 ноября, прошло заседание комиссии по наименованию и переименованию городских объектов. Здесь рассмотрели вопрос о присвоении вновь построенной дороге названия – проспект Николаевский.

Заметим, предложение носит рекомендательный характер. Впрочем, члены комиссии поддержали его, проголосовав единогласно.

Напомним, назвать четвертый мост Николаевским предложил губернатор Красноярского края Александр Усс. Это было в середине ноября 2017 года. До тех пор «переправа» оставалась безымянной.

Вскоре она получила официальное название – Николаевский мост. За год оно прижилось. А закрепить его еще больше поможет наименование новой магистрали Николаевским проспектом.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Охотник с собакой пропали на севере Красноярского края
Сквер с сосной Астафьева открыли в Красноярске
«Двоих вынесли на руках»: под Копыловским мостом в Красноярске загорелся дом
ВТБ увеличивает доходность по розничным депозитам до 8%
Метель и гололед: ГИБДД предупреждает о резком ухудшении обстановки на дорогах
Насильник подростка попал на камеру в Красноярском крае
ВТБ и СОГАЗ закрыли сделку по объединению страхового бизнеса
«8 полос без светофора»: на переходе в Красноярске сбили молодую девушку
На Таймыре участковый прострелил ногу вахтовику, чтобы спасти девушку
Больше 40 тысяч человек уехали из Красноярского края с начала года
Продолжается голосование в конкурсе «Открытка для мамы»
Потерянный невестой накануне свадьбы паспорт вернули красноярские полицейские
«Не успели подняться на перрон»: женщина и ребенок погибли под колесами поезда в Красноярске
Инфляция в Красноярском крае оказалась ниже общероссийской
Подозреваемым в зверском убийстве на кладбище Зеленогорска оказался 19-летний парень
Сайт VTB.ru занял лидирующие позиции в SEO-рейтинге банковской отрасли
Автобусную остановку убрали в Красноярске