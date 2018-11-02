2018-11-02T13:48:49+03:00
Общество

Метель и гололед: ГИБДД предупреждает о резком ухудшении обстановки на дорогах

Будьте осторожны!
Ася ЖУКОВА
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Метель и гололед: ГИБДД предупреждает о резком ухудшении обстановки на дорогах.Метель и гололед: ГИБДД предупреждает о резком ухудшении обстановки на дорогах.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Жителей Красноярского края предупредили о резком ухудшении обстановки на трассах. Напомним, с первого дня ноября значительно похолодало, пошел снег, поднялся сильный ветер. Непогода серьезно осложнила ситуацию на дорогах, предупреждают в пресс-службе УГИБДД.

Так, в Красноярске местами уже появился снежный накат. На севере региона началась гололедица. В Большемуртинском районе – метель, из-за нее ограничена видимость.

- Сейчас инспекторы ДПС ориентированы на контроль дорожной обстановки и помощь автомобилистам в сложных дорожных условиях, - рассказывают в ведомстве. - Наряды ДПС несут службы на автодорогах федерального и краевого значения. Дорожные службы работают на осложненных участках трасс, обрабатывают дорогу противогололедными материалами.

Напомним, на трассах уже появляются стационарные пункты обогрева. Этой зимой их будет 86. Если возникнет проблема, обращайтесь, вам обязательно помогут.

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