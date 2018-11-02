СЕГОДНЯ 13:26 2018-11-02T13:26:05+03:00

Насильник подростка попал на камеру в Красноярском крае. И был задержан. Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярском крае насильник 16-летней девушки-подростка попал в объектив камеры. И был задержан, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону.

Вот версия следствия: 22 августа 2018 года на одной из улиц Дудинки обвиняемый заметил девушку. И стал следить: вместе с ней зашел в подъезд.

- Оказавшись в доме, напал на нее и совершил сексуальное насилие, после чего скрылся в места происшествия, - рассказывают следователи.

Однако он не учел, что попал на камеру наружного наблюдения. Кроме того, девушка хорошо запомнила нападавшего и смогла его описать. Благодаря этому насильника удалось вычислить. Вскоре его схватили. Им оказался 21-летний житель Дудинки.

На него завели уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней».

Недавно его направили в суд. Насильнику подростка грозит до двадцати лет лишения свободы. Это максимальное наказание за такое.