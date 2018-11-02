СЕГОДНЯ 13:00 2018-11-02T13:01:12+03:00

«8 полос без светофора»: на переходе в Красноярске сбили молодую девушку. Фото: ЧП - Красноярск.

Потерпевшую увезли в больницу на «скорой»

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На улице 9 Мая в Красноярске 58-летняя женщина за рулем Renault Sandero сбила молодую девушку. Об этом сообщили в паблике «ЧП – Красноярск».

- Действительно, авария случилась сегодня, 2 ноября, на нерегулируемом пешеходном переходе - напротив «Арены. Север», - подтвердили в пресс-службе УГИБДД по краю. – Женщина-водитель не предоставила преимущество пешеходу, 23-летней девушке.

Потерпевшая получила серьезные травмы, на «скорой» ее увезли в больницу. Сейчас обстоятельства ДТП выясняют дорожные инспекторы.

А вот что пишут в соцсетях пользователи:

- Переход через восемь полос без светофора - гении планирования, ага.

- Этот переход между будущим надземным переходом и кольцом. Здешний народ не пойдет лишних сто метров, так и будут тут бегать. А переход реально неприятный

- Автомобиль - гениальное изобретение. Можно уехать на край света, а можно и на зону.