На Таймыре участковый прострелил ногу вахтовику, чтобы спасти девушку

СЕГОДНЯ 12:22 2018-11-02T12:22:45+03:00

Изменить размер текста: A A

На севере Красноярского края полицейский прострелил ногу вахтовику, чтобы спасти девушку. Об этом случае сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону.

Все случилось вечером 25 октября 2018 года в поселке Носок. К участковому обратилась местная жительница. Свидетельница рассказала, что пьяные вахтовики закрылись в доме с молодой девушкой и не выпускают ее оттуда. К тому же затеяли драку.

- Прибыв на место происшествия полицейский обнаружил: дверь заперта. На его просьбы ее открыть никто не откликается. Тогда он проник в дом через окно и вывел потерпевшую, - поясняют в пресс-службе следкома.

Увидев, что он делает, двое мужчин 25 и 48 лет, кинулись на участкового. Несколько раз ударили по голове. Чтобы защититься, тому пришлось применить оружие. Выхватив пистолет, полицейский выстрелил в ногу старшему из мужчин.

- Сейчас он находится в больнице, - делятся следователи. – 25-летний мужчина арестован на два месяца. На них возбуждено уголовное дело по признакам статьи «Применение насилия в отношении представителя власти».