СЕГОДНЯ 11:12 2018-11-02T11:12:55+03:00

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На сайте «Комсомолки» продолжается голосование в конкурсе «Открытка для мамы - 2018». Более 600 ребятишек из Красноярского края решили удивить своих мам удивительным и неожиданным подарком.

Напоминаем, конкурс «Открытка для мамы» медиахолдинг «Комсомольская правда» проводит в преддверии Международного Дня матери. В этом году этот праздник отмечается 25 ноября. Мамы будут принимать подарки, поцелуи, объятья, слова благодарности и неожиданные сюрпризы.

Например, Ольга Долгова нарисовала портрет своей мамы и украсила его осенними листьями. А еще, Оля, как и другие участники, мечтает победить. Только вот результат в большей мере сейчас зависит от болельщиков того или иного конкурсанта. Чем сильнее и активнее поддержка, тем больше шансов на успех.

Добавим, что победителями станут десять участников - лидеры голосования. Каждого мы пригласим на торжественное награждение дипломами и вручение подарков.

Проголосовать за открытку понравившегося участника можно по этой ссылке.

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