Потерянный невестой накануне свадьбы паспорт вернули красноярские полицейские

СЕГОДНЯ 11:06 2018-11-02T11:06:24+03:00

Если бы не они, торжество пришлось бы отложить

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В Красноярске невеста потеряла паспорт прямо перед свадьбой. Кинулась, а документа нет. Тогда как до торжества - всего неделя. Побежала в полицию: «Помогите!».

- Паспорт она получала в соседнем регионе, - поясняют в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское». – Так что процедура восстановления могла занять месяц.

А свадьба – вот-вот. Врио начальника ОВМ (отдела по вопросам миграции) начала срочно собирать материалы для восстановления – вошла в положение. А одна из инспекторов - Юлия Достовалова – решила пробить, не было ли заявлений о находке паспорта.

- И как раз в то же время в дежурную часть обратился мужчина. Оказалось, он обнаружил паспорт прямо на улице, - рассказывают полицейские. – По закону, документ должны были отправить к месту выдачи, в соседний регион.

То тут раздался звонок из ОВМ. В итоге девушке вернули ее прежний паспорт. И она готовится к свадьбе.