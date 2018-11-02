Инфляция в Красноярском крае оказалась ниже общероссийской

СЕГОДНЯ 09:55 2018-11-02T09:55:17+03:00

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Инфляция в Красноярском крае оказалась более низкой, чем в целом по стране. По данным Центробанка, за сентябрь она равнялась 3%, тогда как по России – 3,4%.

Причем ощутимее всего у нас подорожали продукты – на 3,6%. Поднялись цены на картофель, яйца, мясо. Сказывается не самый лучший урожай и увеличение стоимости на горючее.

Что касается непродовольственных товаров, здесь наблюдается подорожание табачных изделий, моторного топлива и стройматериалов. К тому же выросли цены на «коммуналку», на обучение в вузах и техникумах.

Между тем, снизились темпы роста стоимости поездок в такси и авиаперелетов эконом-класса.

- Мы отмечаем проинфляционные риски, особенно на краткосрочном горизонте, которые влияют на ценовые ожидания предприятий. Последние складываются из-за планируемого повышения НДС и акцизов на топливо с 1 января 2019 года, а также ослабление курса рубля, - прокомментировал управляющий Отделением Красноярск Сибирского ГУ Банка России Сергей Журавлев.

По его словам, убыстрения роста цен на рынке в Центробанке не ждут. Поскольку в крае по-прежнему высокая конкуренция торговых сетей и низкий платежеспособный спрос потребителей.