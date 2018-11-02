2018-11-02T11:30:34+03:00
Происшествия

Подозреваемым в зверском убийстве на кладбище Зеленогорска оказался 19-летний парень

У него был конфликт с погибшим
Ася ЖУКОВА
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Подозреваемым в зверском убийстве на кладбище Зеленогорска оказался 19-летний парень.Подозреваемым в зверском убийстве на кладбище Зеленогорска оказался 19-летний парень.Фото: Мария ЛЕНЦ
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На городском кладбище Зеленогорска Красноярского края произошло жестокое убийство. Местный сторож обнаружил там труп 54-летнего мужчины – с множественными колото-резаными ранами.

На место тут же выдвинулась следственно-оперативная группа во главе с начальником полиции ЗАТО. Чтобы выйти на след убийцы, подняли весь личный состав угрозыска, привлекли другие подразделения. Работа велась круглосуточно.

Несколько дней шли допросы свидетелей и очевидцев, обследовали территорию кладбища. И вскоре подозреваемый был задержан.

- Это ранее судимый житель Зеленогорска, - рассказали в Отделе МВД России по ЗАТО. – Молодой человек 1999 года рождения.

- Ранее знаком с убитым он не был, - дополняют в пресс-службе ГСУ СК России по краю. - Между ними возник конфликт по малозначительному поводу. В результате молодой человек, находившийся в токсическом опьянении, нанес своему оппоненту 47 ударов имевшимися при себе ножами.

Сейчас следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Если вина подозреваемого будет доказана, ему может грозить до пятнадцати лет.

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