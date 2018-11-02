Подозреваемым в зверском убийстве на кладбище Зеленогорска оказался 19-летний парень
На городском кладбище Зеленогорска Красноярского края произошло жестокое убийство. Местный сторож обнаружил там труп 54-летнего мужчины – с множественными колото-резаными ранами.
На место тут же выдвинулась следственно-оперативная группа во главе с начальником полиции ЗАТО. Чтобы выйти на след убийцы, подняли весь личный состав угрозыска, привлекли другие подразделения. Работа велась круглосуточно.
Несколько дней шли допросы свидетелей и очевидцев, обследовали территорию кладбища. И вскоре подозреваемый был задержан.
- Это ранее судимый житель Зеленогорска, - рассказали в Отделе МВД России по ЗАТО. – Молодой человек 1999 года рождения.
- Ранее знаком с убитым он не был, - дополняют в пресс-службе ГСУ СК России по краю. - Между ними возник конфликт по малозначительному поводу. В результате молодой человек, находившийся в токсическом опьянении, нанес своему оппоненту 47 ударов имевшимися при себе ножами.
Сейчас следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Если вина подозреваемого будет доказана, ему может грозить до пятнадцати лет.