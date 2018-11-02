2018-11-02T08:49:07+03:00
Экономика

Сайт VTB.ru занял лидирующие позиции в SEO-рейтинге банковской отрасли

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Фото: банк ВТБФото: банк ВТБ
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Сайт ВТБ стал вторым среди всех банков в сводном независимом рейтинге SEO-агентства «Ашманов и партнеры», а также опередил конкурентов в категориях «Потребительские кредиты», «Автокредиты» и «Рефинансирование ипотеки».

Эксперты ведущего SEO-агентства оценивали видимость банковских сайтов в топ-50 строчек поисковой выдачи по ключевым запросам. При составлении рейтинга анализировались данные пяти крупнейших поисковых систем.

После запуска в январе текущего года нового сайта ВТБ на одной из самых современных платформ Sitecore скорость и производительность работы ресурса значительно выросли. Навигация стала проще, В результате по итогам девяти месяцев органический трафик увеличился более чем на 25%, а общая посещаемость сайта – до 8,7 млн человек в месяц. Доля интернет-канала в продажах розничных продуктов выросла в два раза по сравнению с прошлым годом.

Иван Пятков, руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ, отметил: «2017 год мы заканчивали с тремя разными сайтами банков Группы ВТБ. Объединение трех интернет-площадок в одну всегда несет высокие риски потери аудитории, но нам удалось качественно запустить сайт объединенного банка и сразу занять высокие позиции в поисковых системах. Высокие показатели видимости сайта позволяют нам увеличивать количество привлеченных в банк новых клиентов через интернет-канал.

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