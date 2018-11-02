2018-11-02T07:49:34+03:00
Общество

Автобусную остановку убрали в Красноярске

На улице Калинина
Ася ЖУКОВА
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Автобусную остановку убрали в Красноярске.Автобусную остановку убрали в Красноярске.Фото: Ася ЖУКОВА
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В Железнодорожном районе Красноярска закрыли остановку общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Ликвидирована остановка «Аптека» на улице Калинина, в сторону центра (улицы Маерчака), поясняют здесь.

- Решение принято в связи с приведением расстояния между остановками в соответствие с утвержденными нормативами. В 200 метрах от закрытого остановочного пункта есть остановка «Поликлиника», - отметили в пресс-службе мэрии.

Напомним, по Калинина ходят автобусы маршрутов № 52 и № 88, а также троллейбус № 13. Так что изменения коснутся именно их.

- Не думаем, что на нас как-то скажется закрытие остановки, - говорят жители улицы. - Действительно, совсем рядом - другая остановка.

Если у вас есть вопросы о работе пассажирского транспорта, обращайтесь по телефону 256-84-00. Кроме того, информацию можно найти на сайте mu-kgt.ru (МКУ Красноярскгортранс).

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