2018-11-02T07:31:31+03:00
Общество

На длинных выходных в Красноярске будет до -10

С ветром и снегом
Ася ЖУКОВА
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На длинных выходных в Красноярске будет до -10.На длинных выходных в Красноярске будет до -10.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Сегодня пятница, 2 ноября, а значит, нас ждут долгие выходные. Красноярцы (как и жители всей страны) будут отдыхать целых три дня – с 3 по 5 ноября включительно.

Какой будет погода в это время, рассказали сотрудники гидрометцентра. Итак, самым теплым выдастся завтрашний день, суббота, 3 ноября. В светлое время суток на термометре будет около нуля, в темное минус 7. Облачно, возможны осадки – небольшой снег с дождем.

Уже в воскресенье станет прохладнее. На улице будет минус три, ночью до минус 10. Небо затянут тучи, пройдет кратковременный снег.

В понедельник картина будет похожей. Минус 3-10, пасмурно, со снегом. Впрочем, вероятны прояснения, может проглядывать солнце.

И последнее: все выходные будет ветрено. В субботу – порывы могут достигать 6 метров в секунду, в воскресенье и понедельник 2-4. В любом случае, если соберетесь на улицу, утепляйтесь. И удачных вам выходных!

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