2018-11-02T06:56:51+03:00
Происшествия

«С годовалым малышом в салоне»: иномарка снесла столб и легла на крышу

В этом месте на дороге – большая колея
Ася ЖУКОВА
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В Ачинске иномарка снесла столб и легла на крышу. Фото: паблик Ачинск автоканал.В Ачинске иномарка снесла столб и легла на крышу. Фото: паблик Ачинск автоканал.
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В Ачинске Красноярского края водитель «Хонды» снес столб и положил авто на крышу. Об этом ДТП сообщили в паблике «Ачинск автоканал».

По словам очевидцев, все случилось вчера, 1 ноября, на улице Дзержинского. 25-летний мужчина за рулем «Хонды Аккорд» не справился с управлением и вылетел на обочину. Машина опрокинулась и сбила электроопору.

- Кроме парня, в авто был годовалый ребенок, – утверждают свидетели произошедшего.

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД, пострадавших в аварии нет. Водитель в момент случившегося был трезв. Другие подробности ЧП выясняются.

Вот что пишут в соцсетях местные жители:

- Куда так нестись? Что аж столб положить...

- Там на дороге асфальтовая колея. В городе нет подсыпки ХОТЯ БЫ песочком. Большой скорости не надо, чтобы с дороги вылететь.

- По любому ехал с разрешенной скоростью, а столб просто так упал.

- Необходимо выбирать скоростной режим, при котором водитель может управлять автомобилем безопасно, учитывая состояние авто, шин, дорожного полотна и имеющихся навыков. А также стажа за рулем автомобиля, - так сказано в дорожных правилах. А перекладывать вину на дорожные службы, которые не обработали антигололедной смесью и не убрали колею, не надо.

- Тут явно не 40 км ехал... А на дорогах реально ситуация аховая. Я практически не видела посыпанных дорог сегодня. Но зато видела водителей на летней резине.

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