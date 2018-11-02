«С годовалым малышом в салоне»: иномарка снесла столб и легла на крышу
В Ачинске Красноярского края водитель «Хонды» снес столб и положил авто на крышу. Об этом ДТП сообщили в паблике «Ачинск автоканал».
По словам очевидцев, все случилось вчера, 1 ноября, на улице Дзержинского. 25-летний мужчина за рулем «Хонды Аккорд» не справился с управлением и вылетел на обочину. Машина опрокинулась и сбила электроопору.
- Кроме парня, в авто был годовалый ребенок, – утверждают свидетели произошедшего.
Как рассказали в пресс-службе УГИБДД, пострадавших в аварии нет. Водитель в момент случившегося был трезв. Другие подробности ЧП выясняются.
Вот что пишут в соцсетях местные жители:
- Куда так нестись? Что аж столб положить...
- Там на дороге асфальтовая колея. В городе нет подсыпки ХОТЯ БЫ песочком. Большой скорости не надо, чтобы с дороги вылететь.
- По любому ехал с разрешенной скоростью, а столб просто так упал.
- Необходимо выбирать скоростной режим, при котором водитель может управлять автомобилем безопасно, учитывая состояние авто, шин, дорожного полотна и имеющихся навыков. А также стажа за рулем автомобиля, - так сказано в дорожных правилах. А перекладывать вину на дорожные службы, которые не обработали антигололедной смесью и не убрали колею, не надо.
- Тут явно не 40 км ехал... А на дорогах реально ситуация аховая. Я практически не видела посыпанных дорог сегодня. Но зато видела водителей на летней резине.