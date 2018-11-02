2018-11-02T05:58:16+03:00
Общество

Сегодня в Красноярске пройдет большой этно-диктант

Ждем всех!
Ася ЖУКОВА
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Сегодня в Красноярске пройдет большой этно-диктант. Фото: официальная страница мероприятия в соцсетях.Сегодня в Красноярске пройдет большой этно-диктант. Фото: официальная страница мероприятия в соцсетях.
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В Красноярске (как и по всей России) состоится Большой этнографический диктант. Уже сегодня, 2 ноября, накануне Дня народного единства.

Кто не знает, этнографический диктант – это первая Всероссийская культурно-просветительская акция, позволяющая оценить этнографическую грамотность, знания о народах, живущих в стране. А их у нас, между прочим, 193.

Мероприятие похоже на Тотальный диктант. А по форме заданий, скорее, напоминает привычный ЕГЭ. Участники получают одинаковые по сложности задания (30 вопросов) – о культуре, традициях и языках народов России. Максимальный балл - 100.

Приглашаем всех принять участие! Ждем в Краевом Дворце молодежи (улица Павлова, 21). Старт регистрации - в 13.00, начало написания диктанта - в 14.00.

Результаты объявят ко Дню Конституции России, 12 декабря. Правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок появятся на сайте акции.

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