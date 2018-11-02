В Красноярске назвали лучшие книги 2018 года

СЕГОДНЯ 05:40 2018-11-02T05:41:54+03:00

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1 ноября открылась XII Красноярская ярмарка книжной культуры, КРЯКК, и по традиции в первый день работы прошли публичные дебаты литературной премии НОС (Новая словесность), которая была учреждена Фондом Михаила Прохорова в 2009 году специально под ярмарку.

Рассматриваются книги, изданные за последний год.

В этом году заявки подали 350 авторов, в лонг-лист попали 22, в шорт-листе остались 10.

В этом году необычным было жюри: только женщины! И эксперты: только мужчины! А в лонг и особенно в шорт-листке необычно много прозы, написанной женщинами, но при этом ни одна из них не попадает под расхожее понятие «женская проза».

Итак, вот он, шорт-лист:

Денис Горелов. Родина слоников. Флюид, 2018.

Юрий Лейдерман. Моабитские хроники. Vozdvizhenka Art House, 2017.

Наталья Мещанинова. Рассказы. Сеанс, 2017.

Анна Немзер. Раунд. АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2018.

Мария Степанова. Памяти памяти. Новое издательство, 2017.

Ксения Букша. Открывается внутрь. АСТ, 2018.

Евгения Некрасова. Калечина-Малечина. АСТ, 2018.

Людмила Петрушевская. Нас украли. История преступлений. Эксмо, 2018.

Алла Горбунова. Вещи и ущи. Лимбус Пресс, 2017.

Виктор Пелевин. iFuck 10. Эксмо, 2017.

Итоговые дебаты премии с выбором победителя пройдут в Москве в конце января - начале февраля 2019 года. Они тоже будут публичными, из можно будет посмотреть на сайте Фонда Прохорова.

И еще одно замечание: книг из короткого списка в красноярских библиотеках пока нет, за исключением нескольких, но они есть на книжной ярмарке, которая продолжится до 5 ноября. Не пропустите лучшее!

Напомним, инициатором и организатором Красноярской ярмарки книжной культуры традиционно выступает Фонд Михаила Прохорова. Главной темой XII КРЯКК станет «Четвертая индустриальная революция».

МВДЦ «Сибирь»

С 1 по 5 ноября

Вход свободный.