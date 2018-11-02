2018-11-02T05:38:00+03:00
Происшествия

За упавшую на ребенка раковину красноярский застройщик заплатит 300 тысяч

Годовалый малыш получил несколько переломов
Ася ЖУКОВА
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За упавшую на ребенка раковину красноярский застройщик заплатит 300 тысяч.За упавшую на ребенка раковину красноярский застройщик заплатит 300 тысяч.Фото: Мария ЛЕНЦ
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За рухнувшую раковину, переломавшую пальцы ребенку, застройщика засудили на 300 тысяч рублей. Об этом случае рассказали в пресс-службе краевого суда.

Он произошел в квартире многоэтажного дома на улице Стасовой, куда родители пришли в гости с годовалым сыном. Мальчик направился в ванную, отец за ним.

- Мужчина услышал сильный грохот и плач ребенка, - сообщили в ведомстве. – Увидел, что мальчик сидит на полу, а рядом лежит раковина, которая ранее была прикреплена к стене. Она упала с высоты 80 см и повредила ребенку руку. Ему поставили диагноз «открытый перелом двух фаланг 4 пальца, средней фаланги 3 пальца и травматическая ампутация ногтевого фаланга 3 пальца правой кисти».

Родители обратились в суд, требуя компенсацию – миллион рублей. Экспертиза показала: при монтаже раковины кронштейном не был закреплен задний борт – чтобы исключить опрокидывание. В этом месте умывальник был просто приклеен. Работы признали некачественными.

- Октябрьский районный суд постановил взыскать с компании 300 тысяч рублей компенсации морального вреда, 25 тысяч – на оплату услуг представителя и 18,3 тысячи – экспертам.

Застройщик пытался обжаловать решение. Ссылался на то, что родители сами оставили ребенка без присмотра. Однако краевой суд поддержал решение суда первой инстанции. И в октябре оно вступило в законную силу.

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