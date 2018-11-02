2018-11-02T05:16:52+03:00
Общество

Сервисный центр на Столбах под Красноярском на выходных закроют

4 и 5 ноября он работать не будет
Ася ЖУКОВА
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Сервисный центр на Столбах под Красноярском на выходные закроют.Сервисный центр на Столбах под Красноярском на выходные закроют.Фото: Ася ЖУКОВА
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Сервисный центр «Перевал» на Столбах под Красноярском будет закрыт почти все выходные. Об этом объявили в официальной группе заповедника в соцсети.

- Уважаемые посетители! – значится в посте. - Планируя посещение заповедника Столбы, учитывайте информацию, что 4 ноября – День народного единства – выходной. В связи с этим сервисный центр «Перевал» работать не будет. Обычный график работы сервисного центра:

понедельник-вторник – выходные дни. Среда-воскресенье – с 11:00 до 18:00. Благодарим за понимание!

Таким образом, из трех выходных дней сервис-центр будет работать только один – 3 ноября.

- Понятно, что с ухудшением погоды желающих посетить заповедник стало меньше, - комментируют в соцсетях. – И все же на выходных их может быть достаточно. В том числе туристов с детьми, пенсионеров. Жаль, что сервис-центр целых два дня будет закрыт.

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