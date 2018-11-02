В Красноярск привезли «книги из чемоданов»

СЕГОДНЯ 05:00 2018-11-02T05:01:10+03:00

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2 ноября – второй день ярмарки. О программе, детской и основной, рассказывать нет смыслы – это десятки событий. Проще приехать и выбрать что-то по душе. Сегодня говорим о книгах. В этом году приехали 250 издательств, и каждое из них стремится занять свое традиционное место на ярмарке.

- Мы объявлен сбор заявок в середине апреля, и мгновенно в ответ на письмо я получаю около сотни заявок, в середине июня мест уже не было, - рассказывает куратор Анастасия Ханина. – И поэтому мы открыли новый павильон, в котором будут комиксы и учебная литература. Там же появилось и новое пространство для общения, которое мы так и назвали Новая сцена. Издатели привезли 40 тонн книг, это на четверть больше, чем в прошлом году, и они ничего не увозят обратно. Все книги мы отправляем из Москвы в Красноярск в начале октября. Но когда новинка выходит позже, издатели привозят ее в чемоданах, так появилось понятие «книги из чемоданов», красноярцы об этом уже знают и спрашивают про эти книги. Понятно, что это ограниченно количество экземпляров, поэтому люди пришли за два часа до открытия ярмарки, чтобы ничего не пропустить.

Напомним, инициатором и организатором Красноярской ярмарки книжной культуры традиционно выступает Фонд Михаила Прохорова. Главной темой XII КРЯКК станет «Четвертая индустриальная революция».

МВДЦ «Сибирь»

С 1 по 5 ноября

Вход свободный.